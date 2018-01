Rockstone erwirbt Büroimmobilie in der Hamburger City Süd

Rockstone Real Estate hat in der Hamburger City Süd eine Büroimmobilie mit rund 6.000 m² Mietfläche erworben. Das Objekt liegt im Wandalenweg 14-20 in Hamburg und ist voll vermietet. Geplant ist mittelfristig eine Projektierung. Alternativ bietet sich aber laut des Investors auch die Durchführung einer Value-add Maßnahme im Bestand an.

Die City Süd ist nach der Innenstadt der zweitgrößte Business-Standort in Hamburg. Bürogebäude prägen den Stadtteil, dazwischen finden sich Kanäle, Fleete und Grünstreifen. Aktuell wird das Potential von Hammerbrook wiederentdeckt und eine Reihe von Bauprojekten mit unterschiedlichen Nutzungsarten wurde bereits realisiert: So entstand z. B. die Europazentrale von Olympus [Olympus baut neue Europazentrale in der Hamburger City Süd], der Digitalcampus Hammerbrooklyn oder auch das Großfinanzamt SonninKontor. Aber auch als Wohnquartier gewinnt der Standort zwischen Hafencity und Innenstadt an Attraktivität: im SonninQuartier entstanden 750 Wohnungen [Quantum setzt Anker im SonninPark].



„Die City Süd erfährt aktuell eine sehr positive Entwicklung und sie nutzt das Potential als zentral gelegene Stadtteillage mit einem Trend zu einem gemischt genutzten und urbanen Quartier zunehmend aus. Der Erwerb des Büroobjektes im Wandalenweg ist insofern eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios am Standort Hamburg“, erklärt Dietrich E. Rogge, Gründer von Rockstone. „Die Entwicklung der City Süd zeigt, das der Standort vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“



Mit dem Erwerb der Büroimmobilie in der City Süd geht für den Investor ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zu Ende. Seit Frühjahr 2017 befindet sich ein Wohnungsbauprojekt in Berlin Prenzlauer Berg im Portfolio [Neubau Livingstone: Rockstone investiert in Berlin Prenzlauer Berg], im Herbst kam ein Büroobjekt in Frankfurt-Höchst hinzu [Rockstone widmet AOK-Verwaltungsgebäude in Höchst um], das aktuell projektiert wird, und am Standort in München wurden zwei Projekte, ein Value-add Bestandsobjekt sowie eine Büroentwicklung, akquiriert [Rockstones Neugründung tätigt Erstinvestment im Münchner Norden].