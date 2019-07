Rockstone bestellt Nils Heienbrock zum Head of Construction

Nils Heienbrock

© Rockstone/Michael Bogumil

Nils Heienbrock arbeitet seit dem 1. Juli 2019 als Head of Construction für den Developer und Value-Add-Investor Rockstone Real Estate. Er verantwortet das gesamte technische Projektmanagement an den Standorten Berlin, Hamburg und München.

Der 54-jährige Diplom-Bauingenieur ist seit seinem Studium 1990 in der Bauwirtschaft tätig, zuletzt als Niederlassungsleiter für die ZECH Bau Holding GmbH in Bremen. Zuvor war Heienbrock u.a. für die Ed. Züblin AG als Technischer Bereichsleiter mit Prokura in Hamburg tätig. Heienbrock kann auf die erfolgreiche Abwicklung diverser Großprojekte für private und öffentliche Investoren zurückblicken.