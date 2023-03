Rock Tech Lithium setzt Spatenstich in Guben

Die Hoffnung, die mit dem offiziellen Baustart mit schwingt ist groß: Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech hat den Spatenstich für eine Lithiumfabrik in Guben gesetzt. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 650 Mio. Euro. Die Stadt hofft, dass dieser Ansiedlung schon bald weitere Investoren folgen.

.

Das Unternehmen errichtet im Landkreis Spree-Neiße eine Konverteranlage zur Herstellung von batteriefähigem Lithiumhydroxid für den Einsatz in der Elektromobilität. Die neue Konverteranlage markiert einen weiteren Meilenstein der strategischen Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz und dem deutsch-kanadischen Unternehmen. Beide Unternehmen haben im vergangenen Jahr eine großvolumige Liefervereinbarung abgeschlossen. "Der heutige Spatenstich ist für Mercedes-Benz ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Produktion modernster Batterien. Wenn es um unsere Lithium-Versorgung hier in Europa geht, spielt Rock Tech künftig eine Schlüsselrolle für Mercedes-Benz.”

Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG. Chief Technology Officer, Entwicklung & Einkauf. Für Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Dr. Steffen Kammradt, und Gubens Bürgermeister Fred Mahro ist der Spatenstich ein „starkes Signal für den Lausitzer Strukturwandel und die Brandenburger Batterieindustrie“.



Das Grundstück auf dem Gelände des ehemaligen VEB Chemiefaserwerks hatte Rock Tech im Oktober 2022 erworben und die erste Teilgenehmigung im Februar erhalten. Die Genehmigung erlaubt die komplette Errichtung aller nicht-prozessrelevanten Gebäude und der Infrastruktur am Standort. Außerdem wurde damit auch das allgemeine Anlagenkonzept und die Funktionen für die Umwandlung von Spodumen in batteriefähiges Lithiumhydroxid gebilligt. Die weiteren erforderlichen finalen Genehmigungen sind bereits beantragt. Mit einer positiven Entscheidung wird ab Sommer 2023 gerechnet, so dass im Herbt mit dem Bau der Fabrik begonnen werden kann. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen für das Batteriewerk beträgt laut Unternehmensangabe rund 650 Millionen Euro, rund 170 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Inbetriebnahme und der Hochlauf des Lithiumkonverters werden für 2025 und die Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität für Anfang 2026 erwartet. Rock Tech plant bis 2030 rund 50 Prozent der Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien zu gewinnen.



„Mit diesem Spatenstich geht Brandenburg einen weiteren Schritt zur zukunftsstarken Gewinnerregion. Hier verbinden sich Innovation und Moderne, Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologie. Ich freue mich, dass wir mit Rock Tech ein weiteres Unternehmen auf dem Weg zu einem Zentrum moderner Industrie, nachhaltiger Mobilität und Hochtechnologie gewinnen konnten. Glückwunsch an Guben, das jetzt ein wichtiger Markstein in dieser Entwicklung ist. Mit dem heutigen Spatenstich für den Lithiumhydroxid-Konverter wird ein weiteres Mal sichtbar, dass sich die gesamte Region Schritt für Schritt in eine erfolgreiche und moderne Industrie- und Energieregion verwandelt. Über die positiven regionalen Effekte hinaus leistet Rock Tech einen Beitrag zur Klimaneutralität und damit zu dem von der Landesregierung erklärten Ziel, in Brandenburg bis 2045 vollständig klimaneutral zu wirtschaften und gleichzeitig ein hochattraktiver Industrie- und Energiestandort zu sein.“, so Woidke.



Minister Steinbach sagte beim Spatenstich in Guben. „Die Lithiumfabrik von Rock Tech in Guben wird die Position Brandenburgs als Zentrum der Elektromobilität und der Energiewende in Deutschland noch einmal deutlich stärken. Denn damit deckt Brandenburg künftig die komplette Wertschöpfungskette von der Rohstoffaufbereitung über die Batterie- und Zellfertigung bis zu E-Autobau sowie Batterierecycling ab. Grundstoffe für Lithium-Ionen-Batterien sind ein Schlüssel für den Erfolg der Elektromobilität. Rock Tech schafft zudem neue Wertschöpfungsarbeitsplätze in der Lausitz.“



Lobend äußerte sich der Minister über die gute Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftsförderung Brandenburg, der Wirtschaftsförderung des Landkreises Spree-Neiße und der Kommune Guben, die gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium die Ansiedlung von Rock Tech unterstützt hätten. Mit Rock Tech setze die traditionsreiche Industriestadt Guben ihren Aufbau einer zukunftssicheren Gewerbe- und Industriestruktur fort. „Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg Gubens ist, dass die Stadt frühzeitig damit begonnen hat, Gewerbeflächen rechtssicher zu planen“, unterstrich Steinbach.



„Rock Tech ist eine Top-Ansiedlung für die Lausitz und ganz Brandenburg. Die Lithiumfabrik stärkt das Profil Brandenburgs als ein zentraler Standort für Moderne Mobilität in Deutschland. Rock Tech reiht sich ein in die Liste namhafter Unternehmen wie Tesla, Microvast oder BASF, die bereits erfolgreich im Land agieren.



Fred Mahro, Bürgermeister der Stadt Guben, fügte hinzu: „Guben zeigt sich mit dieser Investition als Leuchtturm in Ostdeutschland. Das Cleantech-Unternehmen Rock Tech Lithium setzt ein Zeichen für Fortschritt im Bereich der nachhaltigen E-Mobilität. Wir als Stadt Guben haben gemeinsam mit dem Land Brandenburg von Beginn an dieses innovative Ansiedlungsvorhaben unterstützt. Dieser Aufschwung muss jetzt genutzt werden, um weitere attraktive Ansiedlungsflächen für interessierte Unternehmen zu ertüchtigen.