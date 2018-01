Rock Capital setzt sich 500 Mio. Euro als Investitionsziel

Das Management der Grünwalder Rock Capital Group hat eine Übersicht über den Geschäftsverlauf 2017 und einen Ausblick auf 2018 gegeben. Wie die Geschäftsführer und Gründer der Gruppe Christian Lealahabumrung, Peter G. Neumann sowie die Geschäftsführer David Christmann und Stefan Rieger gemeinsam bekannt gaben, akquirierte Rock Capital im vergangenen Jahr ein Projektinvestitionsvolumen von ca. 2 Milliarden Euro. Damit ist das Entwicklungsvolumen der Rock Capital Group auf zwischenzeitlich insgesamt rund 5 Milliarden Euro angestiegen. In 2017 konnten für über 450 Millionen Euro Grundstücke sowie Bestandsimmobilien in München und Frankfurt sowie in den Umlandgemeinden von München zur Entwicklung erworben werden. „Obwohl wir in 2017 eigentlich etwas zurückhaltender im Ankauf agieren wollten, war das Jahr dann am Ende doch unser erfolgreichstes im Bereich der Ankäufe. Alleine in den zwei Wochen vor Weihnachten konnten wir noch 5 Transaktionen in Höhe von ca. 200 Mio. Euro erfolgreich abschließen", erläutert Peter G. Neumann.

.

Die 2017 erworbenen Objekte umfassen ca. 245.000 m² Geschossfläche oberirdisch. Im Bereich der Vermietung fand Rock Capital neue Mieter für rund 45.000 m² Flächen. Von der Investitionssumme von über 450 Mio. Euro entfielen allein auf den Erwerb der Hofmann Höfe in München-Obersendling ca. 250 Mio. Euro [Münchner „Hofmann Höfe“ gehen an Rock Capital und Hexal-Gründer]. Unter anderem mit den 2017 erworbenen Wohnbauprojekten One Rock im Münchner Werksviertel, Ratzinger Quartier in München-Obersendling sowie dem Edge in Frankfurt erreicht die Ende 2017 von der Rock Capital Group aktuell in Entwicklung befindliche Geschossfläche oberirdisch insgesamt 750.000 m². Der Gesamtwert der insgesamt verwalteten bzw. in Entwicklung befindlichen Objekte beläuft sich laut des Investors damit auf ca. fünf Mrd. Euro.





Patrizia Immobilien hatte im August sein Münchner Quartiersprojekt „Hofmann Höfe“ für geschätzte 250 Mio. Euro versilbert.



Durch Verkäufe 2017 und die gute Neuvermietungsquote im alten Jahr verfügt das Unternehmen über eine hohe Liquidität, die es 2018 für Investitionen zur Erhöhung des Bestandes und Neuentwicklungen sowie Effizienzsteigerungen der Verwaltung nutzen will. Dabei hat der Aufbau eines Bestandes von qualitativ hochwertigen Immobilien sowie der Projektentwicklung auch 2018 Priorität. So will der Vermögensverwalter 2018 ca. 500 Mio. Euro in seine laufenden und neue Projekte investieren.



Start ins Jahr mit Verkäufen in München und Bad Homburg

Ins Jahr 2018 ist Rock Capital allerdings mit zwei Verkäufen in München sowie in der Rhein-Main-Region gestartet. In Bad Homburg hat das Unternehmen das ca. 4,4 ha m² große Lenné-Areal an die WHS-Wüstenrot Haus- und Städtebau verkauft. Laut bestehendem Bebauungsplan dürfen auf dem Grundstück ca. 50.000 m² Bruttogeschossfläche errichtet werden. WHS will dort den laut bereits genehmigtem Bebauungsplan vorgesehenen Neubau von ca. 500 Wohnungen in Form von Reihenhäusern, Townhouses sowie im Geschosswohnungsbau realisieren und zügig mit dem Bau beginnen. „Wir freuen uns, an einem so lebenswerten Standort innerhalb der Rhein-Main-Region aktiv zu werden und attraktiven neuen Wohnraum zu schaffen“, sagt Alexander Heinzmann, Geschäftsführer der WHS. „Unserem Expansionskurs folgend beabsichtigen wir auch weiter an den TOP 7 Standorten in Deutschland und deren Regionen kräftig zu investieren.“





Das Projektvolumen der geplanten Neubauten auf dem Lenné-Quartier wird sich auf über 200 Millionen Euro belaufen.



Die Rock Capital Group wollte das Areal eigentlich selbst entwickeln, entschloss sich jedoch wegen zu knapper Entwicklungskapazitäten zu einem Verkauf des Projektes an die WHS. "Wir haben uns von diesem Grundstück schweren Herzens getrennt, da wir zuletzt sehr umfangreiche Projekte akquiriert haben und unsere Kapazitäten hierauf konzentrieren. Wir freuen uns aber, mit der WHS einen soliden Partner gefunden zu haben, bei dem wir sicher sind, dass er die weitere Abstimmung mit der Stadt Bad Homburg positiv umsetzen wird“, sagt Peter G. Neumann, Geschäftsführer der Rock Capital Group.



Im Münchner Stadtteil Pasing verkaufte Rock Capital außerdem das Grundstück der alten Kuvertfabrik an die neu gegründete Bauwerk Development GmbH [Roderick Rauert wird Geschäftsführer der Bauwerk Development]. Das Grundstück befindet sich im Westen der Landeshauptstadt an der Landsberger Straße 444-446 in Pasing. Auf dem Areal mit rund 17.000 m² BGF, für das ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, sollen Neubauten mit rund 160 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen entstehen. Der Baubeginn ist für die erste Jahreshälfte 2019 vorgesehen.



„Das neue Jahr mit einem geschichtsträchtigen Projekt in unserem Heimatmarkt München beginnen zu können, ist etwas ganz Besonderes“, sagt Roderick Rauert, Geschäftsführender Gesellschafter der Bauwerk Development. „Die Lage in Pasing steht zudem für Dynamik und einen Mix aus gewachsenem Milieu, vielfältigen Shopping-Möglichkeiten und bester Erreichbarkeit, der immer mehr Menschen anzieht. Innovation ist deshalb das Motto: Wir werden in diesem Projekt Trend- und Zukunftsthemen des Wohnens realisieren.“