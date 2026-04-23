Rock Capital legt Grundstein für Münchner Heaven

Mit dem Quartier Heaven startet in München eines der größten innerstädtischen Büroprojekte: Die Rock Capital Group hat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung den Grundstein gelegt. Auf dem ehemaligen Bruckmann-Areal entstehen bis 2028 fünf Gebäude. Die Stadt München ist eng eingebunden – das Projekt gilt als wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung des Standorts.

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