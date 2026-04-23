Ehemaliges Bruckmann-Areal
Rock Capital legt Grundstein für Münchner Heaven
Mit dem Quartier Heaven startet in München eines der größten innerstädtischen Büroprojekte: Die Rock Capital Group hat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung den Grundstein gelegt. Auf dem ehemaligen Bruckmann-Areal entstehen bis 2028 fünf Gebäude. Die Stadt München ist eng eingebunden – das Projekt gilt als wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung des Standorts.
Die Rock Capital Group hat den Grundstein für das Business Quartier Heaven an der Nymphenburger Straße gelegt. In Anwesenheit von Staatsminister Christian Bernreiter, der Dritten Bürgermeisterin Verena Dietl, Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk sowie weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wirtschaft startet damit eines der größten innerstädtischen Büroprojekte Münchens in die Bauphase.
Auf dem ehemaligen Bruckmann-Areal entstehen bis Mitte 2028 fünf eigenständige Gebäude mit rund 30.000 m² Mietfläche. Bereits heute ist rund die Hälfte der Flächen an die Thüga AG vermietet.
„Die Anforderungen an Büros haben sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt: Wie gestalten wir Arbeitsorte, an denen sich Beschäftigte wohlfühlen und produktiv sind? – Wie schaffen wir Räume für Innovation und Austausch? Das Heaven gibt auf diese Zukunftsfragen spannende Antworten. Der gelungene Entwurf zeigt: Hier wurde ein ganzes Quartier neu gedacht – flexibel, lebendig und mit hoher Aufenthaltsqualität. Das Vorhaben verbindet in zentraler Lage liebevoll sanierte historische Bausubstanz mit Neubauten, in denen hochmoderne Arbeitswelten entstehen können – das ist wegweisend!“, sagt Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr.
„München wächst und umso wichtiger ist es, dass wir mit den urbanen Räumen klug und verantwortungsbewusst umgehen. Es braucht dazu nicht immer den kompletten Neustart. Ein brachliegendes Industrieareal mitten in einem der lebendigsten Stadtviertel Münchens wird durch durchdachte Planung wieder zum Leben erweckt. Ein Beispiel für eine gelungene Symbiose zwischen einem gewachsenen Bestand und durchdachtem, zukunftsorientiertem Neubau. Als Adresse für eine attraktiv gestaltete Arbeitswelt. Das hat für mich als Kommunalpolitikerin einen besonderen Charme. Es fügt sich in Neuhausen – einem gewachsenen Quartier – stimmig ein und ist ein Gewinn für unsere Stadt und den Stadtteil“, sagt Verena Dietl, Dritte Bürgermeisterin der Stadt München.
„München wächst und mit der Stadt wachsen auch die unterschiedlichen Bedürfnisse. Premium-Unternehmen, die wir in München halten und für den Standort gewinnen wollen, suchen hochwertige, wandlungsfähige Flächen. Genau das liefert das Heaven: flexible Grundrisse, unterschiedliche Gebäudegrößen und eine Lage mitten in der Stadt. München braucht genau solche Projekte, um ein zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort zu bleiben. Wer die besten Unternehmen will, muss die besten Flächen bieten“, sagt Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München.
„Das Bauvorhaben zeigt, wie sich ein Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft spannen lässt. Mit städtebaulicher Vision, verantwortungsvoller Nachhaltigkeit sowie zeitgemäßen Formen urbanen Arbeitens vereint das Projekt in einem gewachsenen Umfeld modernes Bauen und behutsame Bestandssanierung zu einem lebendigen Stück München“, sagt Prof. Dr. Elisabeth Merk, Stadtbaurätin der Stadt München.
„Mit dem Umzug ins Heaven vollziehen wir weit mehr als einen reinen Standortwechsel. Für uns ist das ein Transformationsprozess, mit dem wir die Thüga räumlich, kulturell und organisatorisch für die nächsten Jahre und darüber hinaus aufstellen. Unter dem Projektnamen ‚#We Move‘ schaffen wir eine Arbeitswelt, die den veränderten Anforderungen unserer Zeit besser entspricht: mit mehr Austausch, mehr Begegnung, mehr Flexibilität und einer Umgebung, die Zusammenarbeit gezielt fördert. Der Umzug ist deshalb nicht nur eine Relocation, sondern ein wichtiger Schritt in die Zukunft unseres Unternehmens“, sagt Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Thüga AG.
„Das historisch gewachsene Ensemble von Gebäuden im Bruckmann-Areal erfordert in der Planung den Ort zu analysieren, zu ergänzen und weiterzubauen, so dass die Schnittstellen zwischen Alt und Neu zwar ablesbar, aber nicht konträr gestaltet sind. Die neuen Bauteile sind in Formensprache und Architektur selbstbewusst, führen aber den Geist des Quartiers fort, damit aus unterschiedlichen Teilen ein ablesbares Ganzes wird“, sagt Rita Ahlers, Partnerin und Architektin bei Hilmer Sattler Architekten.
„Wir bauen bis Mitte 2028 fünf eigenständige Häuser, die sich in Architektur, Größe und Charakter voneinander unterscheiden – vom Natursteinneubau an der Nymphenburger Straße bis zum revitalisierten Loftgebäude mit Ziegelfassade an der Lothstraße. Das Konzept kommt bereits heute am Markt an. Wir haben schon heute rund 16.000 m² an die Thüga AG vermietet, die sich neben der denkmalgeschützten Villa von Architekt Martin Dülfer (erbaut 1898) auch die angrenzenden Gebäudeteile bereits frühzeitig vollständig gesichert hat“, sagt Peter G. Neumann, Gründer und Gesellschafter der Rock Capital Group.
„Wir bauen hier kein weiteres Büroquartier von der Stange. Jedes Gebäude hat eine eigene Geschichte, eine eigene Fassade und einen eigenen Charakter. Wer in das Heaven einzieht, kann seinen Mietern und Mitarbeitenden eine Adresse geben, die sich von anderen unterscheidet und das mitten in München“, sagt Christian Lealahabumrung, Gründer und Gesellschafter der Rock Capital Group.
„Das Heaven ist kein klassisches Developer-Projekt, bei dem man abreißt, was da ist, und etwas Neues daraufstellt. Wir haben uns Gebäude für Gebäude angeschaut: Was trägt etwas zur Geschichte des Ortes bei? Was lässt sich sinnvoll weiterentwickeln? Und was muss wirklich weg? Diese Fragen zu beantworten ist der einzige Weg, ein Quartier zu schaffen, das in fünfzig Jahren noch funktioniert“, sagt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group.
Ein wesentlicher Aspekt des Projekts ist der Erhalt von Bestandsgebäuden. „Wir erhalten wunderschöne Gebäude aus der Gründerzeit und passen sie aber im Inneren zu 100 Prozent an die heutigen Anforderungen der Mieter an. Die Vorteile davon sind nicht nur hohe Decken und großzügige Räume. Vielmehr spart der Erhalt von Bauteilen graue Energie und reduziert maßgeblich den CO₂-Verbrauch. Wir erhalten alles, was sinnvoll zu erhalten ist, denn es ist deutlich besser, Gebäude zu sanieren und nutzbaren Bestand stehen zu lassen, als Beton aufwendig abzubrechen und an gleicher Stelle wieder mit massivem Einsatz von Zement, Sand und Stahl ein Gebäude zu errichten. Das macht man nur dort, wo der Bestand schlicht nicht mehr sinnvoll genutzt oder umgebaut werden kann. Wir brechen nur zwei von fünf Gebäuden überhaupt ab und revitalisieren den Rest“, sagt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group. Für das Gesamtprojekt werden die LEED- und WiredScore-Platinum-Zertifizierungen angestrebt, die Kriterien der EU-Taxonomie werden erfüllt.
Die Tiefgaragen, eine zweigeschossige zur Nymphenburger Straße und eine eingeschossige an der Lothstraße, bündeln den Autoverkehr und halten das Innenareal weitgehend autofrei. Rund 170 Stellplätze, davon über die Hälfte elektrifizierbar, ergänzen zahlreiche Fahrradabstellplätze mit Duschen und Umkleiden im Innenbereich.
Heaven One (Nymphenburger Straße 84) ist der Neubau zur Straße hin: L-förmig, mit heller Natursteinfassade, hohen Fenstern und Dachterrassen auf zwei Ebenen. Das Gebäude umfasst rund 5.500 m² und setzt den Eingang zum Quartier. Im Innenhof steht ihm die denkmalgeschützte Villa von Architekt Martin Dülfer gegenüber.
Heaven Two (Lothstraße 3) ist ein sechsgeschossiger Neubau mit einer dreidimensionalen Fassade aus fast weißem Beton und großen Fensteröffnungen mit dunklen Rahmen. Das rund 6.200 m² große Gebäude verfügt über ein zweigeschossiges Foyer mit vollverglaster Front, einen bepflanzten Innenhof und zwei Dachterrassen im Staffelgeschoss.
Heaven Three (Lothstraße 5) ist das revitalisierte Loftgebäude: ziegelroter Bestand, stützenfreie Grundrisse, Deckenhöhen von bis zu 4,50 Metern und eine Nutzfläche von rund 2.000 m².
Heaven Four und Heaven Five umfassen die denkmalgeschützte Villa von Architekt Martin Dülfer aus dem Baujahr 1898 sowie die ehemaligen Produktionsflächen, die aufwendig saniert und technisch erneuert werden. Beide Gebäude sind bereits vollständig an die Thüga AG vermietet. Der Innenausbau orientiert sich am konkreten Layoutplan des Mieters.