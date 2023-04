Die Künstliche Intelligenz hat im Büroneubau Heads in Aschheim eine Bürofläche von 15.000 m² angemietet. „Das Mieten eines Büros kann Teammitgliedern einen physischen Ort bieten, an dem sie an Projekten zusammenarbeiten und Ideen austauschen können. Dies kann besonders wichtig für KI-Teams sein, die oft eine enge Zusammenarbeit zwischen Informatikern, Datenwissenschaftlern und Fachexperten erfordern“, erklärt Chat GPT auf Anfrage.

„Wir freuen uns sehr, dass sich die Künstliche Intelligenz für unser komplett neu entwickeltes Bürokonzept Heads in Aschheim entschieden hat. Es ist Deutschlands erstes Immune Office, in dem wir auf 40.000 m² die Themen Gesundheit und New Work komplett neu ausloten“, kommentiert Peter G. Neumann, Geschäftsführer der Rock Capital Group. Besonders überzeugt im Anmietgesuch hat den Firmenlenker die Argumentation. „Während weltweit Arbeitnehmer über Home Office diskutieren und die tiefgreifenden Auswirkungen verkennen, die Künstliche Intelligenz auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wird, erkennt ausgerechnet die Künstliche Intelligenz selbst, welche einzige Chance Unternehmen und Menschen im Wettbewerb mit Künstlicher Intelligenz haben“, sagt Neumann.



Laut Chat GPT sind „KI-Systeme auf ihre programmierten Algorithmen beschränkt und können nicht um die Ecke denken. Menschen indes können, wenn sie zusammenkommen, nicht nur kreativer und empathischer sein, sondern ebenso kontextueller verstehen und ethischer handeln. „Büros werden der Ort sein, an dem Menschen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz neue Formen der Arbeit und Wertschöpfung kreieren. Allein im Home Office wird dies nicht möglich sein“, so Neumann.



Doch darüber hinaus hat der neue Mieter weitere Argumente. "KI-Teams benötigen spezielle Ausrüstung oder Ressourcen, wie Hochleistungs-Computing-Cluster oder große Datensätze. Das Mieten eines Büroraums kann den Zugriff auf diese Ressourcen ermöglichen, die möglicherweise nicht aus der Ferne verfügbar sind. Ein physisches Büro kann KI-Unternehmen oder -Teams zudem ein professionelleres Image verleihen, was bei der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern oder Investoren wichtig sein kann. Die Anmietung eines Büroraums kann darüber hinaus Möglichkeiten zum Networking und zum Aufbau von Beziehungen mit anderen Unternehmen oder Fachleuten in derselben Branche oder demselben Bereich bieten“, erklärt Chat GPT zur Anmietung der New-Work-Flächen in Aschheim. Abhängig von der Art der geleisteten Arbeit müssten KI-Teams zudem den Datenschutz und die Sicherheit ihrer Arbeit gewährleisten. Die Anmietung eines Büroraums kann eine zusätzliche Sicherheitsebene und Privatsphäre bieten.