Rock Capital holt britisches Tech-Unternehmen ins Heads

Der neuste Mieter des Büroneubaus in München-Aschheim kommt aus Großbritannien. Das Technologieunternehmen ist zugleich der vierte internationale Mieter nach der schwedischen Essity, der französischen Crédit Agricole und dem US-amerikanischen Unternehmen Bourns Electronics. Laut Rock Capital Group will der Neuzugang Mitte 2024 auf 1.800 m² Fläche inklusive großzügiger Dachterrassen im Heads in München-Aschheim einziehen.

