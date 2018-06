Rock Capital Group vermietet ca. 17.000 m² Bürofläche an die Landeshauptstadt München

Hofmann Höfe

Rock Capital Group hat ca. 17.000 m² Fläche an die Landeshauptstadt München in seiner Liegenschaft Hofmann Höfe auf der Baierbrunner Straße 103 in München-Obersendling vermietet. Bei der Liegenschaft Hofmann Höfe handelt es sich um ein ca. 100.000 m² großes Areal im Münchner Süden, dass ursprünglich Teil der ehemaligen Siemensflächen in München-Obersendling war. Das Areal verfügt derzeit über Bürogebäude mit ca. 75.000 m² Büro-, Gastronomie- und Lagerflächen sowie über 1.000 Stellplätzen. Außerdem verfügt das Grundstück aktuell über gewerbliches Baurecht von ca. 155.000 m² und ermöglicht somit noch umfangreiche weitere Bebauungs- und Nachverdichtungsflächen.

„Es freut uns sehr, dass wir die Landeshauptstadt München für unseren Bürocampus Hofmann Höfe in München-Obersendling als Mieter gewinnen konnten.“ so Peter G. Neumann, Geschäftsführer Rock Capital Group.