Innerstädtischer Umzug
Rock Capital Group gewinnt Office-Planer Büroidee für Skygate
Die Büroidee GmbH hat im Skygate in Hallbergmoos neue Flächen angemietet. Auf 200 m² entstehen Planungsbüro, Showroom und Dachterrasse. Der Einzug stärkt die Synergien im Biotech- und Life-Science-Hub am Münchner Flughafen.
„Der Einzug von Büroidee ins Skygate ist nicht nur ein strategischer Gewinn“, erklärt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group. „Unsere Mieter aus der Tech-, Biotech- und Life-Science-Branche profitieren nun von direktem Zugang zu erstklassiger Beratung für moderne Arbeitsplatzgestaltung. Das unterstreicht unsere Vision, nicht nur Räume zu vermieten, sondern ein inspirierendes Arbeitsumfeld und wertvolle Synergien zu schaffen und den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen."
Das Unternehmen Büroidee ist seit 30 Jahren am Markt tätig, davon seit 15 Jahren am Standort Hallbergmoos. Mit dem Umzug ins Skygate bleibt es diesem treu und startet auf den neuen Flächen in eine moderne Arbeitswelt. „Wir sind Hallbergmoos seit fast 15 Jahren verbunden und haben ein kleines Silicon Valley der Büroeinrichtung mit etlichen Herstellern und Showrooms mitentwickelt. Umso mehr freuen wir uns, im dritten Obergeschoss des Skygate auf 200 m² unser neues Planungsbüro inklusive Showroom und Dachterrasse gefunden zu haben, in dem Weitblick wörtlich zu verstehen ist. Mit der Aussicht auf das Rollfeld des Münchner Flughafens kennen unsere kreativen Gestaltungsideen noch weniger Grenzen“, sagt Michael Röhrl, Geschäftsführer von Büroidee.
„Das Skygate bietet mehr als erstklassige Arbeitsbedingungen. Hier finden Mitarbeiter ein lebenswertes, spannendes Umfeld dank der hauseigenen Gastronomie mit wunderbaren Dachterrassen und der direkten Nähe zur einzigartigen O2 Surftown Munich, dem größten Surfpark Europas“, ergänzt Claudia Zoric, stellvertretende Leiterin Asset Management bei der Rock Capital Group.