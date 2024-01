Die Rock Capital Group hat für ihren Office-Neubau Heads in München-Aschheim die R+L Gastro GmbH als Betreiber des hauseigenen Restaurants „Hungry Heads“ gewonnen. Die Gastronomieexperten versorgen die Mitarbeiter in Deutschlands erstem Immune Office am Einsteinring 30 ab April 2024 mit gesunden und nachhaltigen Speisen. Der Restaurantbereich bietet auf 1.300 m² und mit bis zu sieben Meter hohen Decken 300 Sitzplätze.

.