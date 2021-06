Robin Petersen verläßt Apleona

Da der FM-Spezialist Robin Petersen, seit 2019 für die DACH-Region zuständig, den FM-Dienstleister zum 1. Juli überraschend verlässt, setzt sich die Geschäftsführung der Apleona GmbH neu zusammen.

.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2021 übernimmt Dr. Gert W. Riegel (47) als Group COO die Verantwortung für den Geschäftsbereich Facility Management DACH. Er folgt damit Robin Petersen, der auf eigenen Wunsch und aus privaten Gründen aus der Geschäftsführung der Apleona GmbH ausscheidet. Bis auf Weiteres stehtPetersen Apleona für wichtige strategische Projekte zur Verfügung.



Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2021 tritt Herr Michael Engel (41) in die Geschäftsführung der Apleona GmbH ein. Als Nachfolger von Herrn Dr. Riegel übernimmt er als Group COO dessen bisherige Verantwortung für die Geschäftsbereiche Facility Management International und International Corporate Clients (ICC).



Zum 1. Juli setzt sich die Geschäftsführung der Apleona GmbH wie folgt zusammen: Herr Dr. Jochen Keysberg (CEO), Herr Dr. Georg J. Fronja (CFO), Dr. Gert W. Riegel (COO) und Michael Engel (COO).



Dr. Gert W. Riegel ist seit 2004 im Unternehmen und hatte seit 2010 geschäftsführende Positionen in internationalen und nationalen Einheiten inne. Seit 2018 ist er Mitglied der Geschäftsführung der Apleona GmbH. Der promovierte Bauingenieur ist Lehrbeauftragter für „Strategisches Facility Management“ an der TU Darmstadt.



Michael Engel ist seit 2012 bei Apleona. Der Wirtschaftsingenieur war Projektleiter für M&A, bevor er 2014 in die Account-Leitung für einen großen deutschen Bankkunden wechselte. Seit 2019 leitete er gemeinsam mit Dr. Riegel den Unternehmensbereich International Corporate Clients. In dieser Einheit betreut Apleona große Kunden europaweit mit integriertem Facility Management und zentralen Key-Account-Strukturen.