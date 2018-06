Roberto Cavalli eröffnet Flagship Store in Berlin

Im Sommer 2018 eröffnet Roberto Cavalli den ersten Flagship Store in Deutschland. Hierfür mietete das italienische Designerlabel rund 470 m² im Kurfürstendamm 184 in Berlin-Charlottenburg an. Das Mischnutzungsobjekt, das Wohnen und Gewerbe in Luxuslage vereint, gehört einem privaten Eigentümer. Während des Vermittlungsprozesses war Savills auf Mieterseite beratend tätig.

.

„Der Kurfürstendamm gehört zu den repräsentativsten Adressen Deutschlands und eignet sich daher optimal für ein Label im hochpreisigen Segment, um sich auch als Monolabel-Store am Markt zu etablieren“, berichtet Thomas A. Pasiecznik, Director / Head of Retail Agency Germany bei Savills.