Robert Wohlleben neuer Team Leader PDS bei JLL in Hamburg

Robert Wohlleben (55) hat zum 1. September 2018 die Teamleitung Project & Development Services (PDS) in Hamburg übernommen. Der Dipl.-Ing. Architekt und zertifizierte Projektmanager verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement und in der Planung als Architekt. Zuletzt war Wohlleben als Prokurist bei Vitzthum Projektmanagement in Hamburg tätig.

Martin Hofmann, Head of Project & Development Services JLL Germany: „Mit Robert Wohlleben konnten wir einen ausgesprochenen Experten in der Projektentwicklung und dem Projektmanagement für JLL gewinnen. Als gebürtiger Hamburger bringt er Expertise, Markterfahrung und Netzwerk in der örtlichen Immobilienbranche und darüber hinaus mit. Er wird am Standort Hamburg ein Team mit aktuell zehn Kollegen führen und es weiter ausbauen.“