Robert Vesely übernimmt Vorsitz des IVD Mitte-Ost

Auf seiner Mitgliederversammlung am 8. Juni 2018 wählte der Immobilienverband Deutschland Mitte-Ost (IVD Mitte-Ost) den Magdeburger Immobilienunternehmer Robert Vesely zum neuen Regionalvorsitzenden. Der ausgewiesene Fachmann ist seit vielen Jahren Mitglied im Verband und übernimmt den Vorsitz von Karl-Heinz Weiss aus Dresden, der nach drei Amtszeiten als geschäftsführender Vorstand nicht mehr kandidierte.

Mit Robert Vesely übernimmt ein junger Immobilienmakler das Amt des Regionalvorsitzenden des Immobilienverbandes für Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Mitglieder wählten ihn am 8. Juni 2018 auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung einstimmig in das Amt.



Ziel: Gewinnung junger Mitglieder

Seit 2008 ist Robert Vesely am Immobilienmarkt in Magdeburg und Umgebung tätig. Nachdem er mehrere Jahre selbstständig am Markt agierte, übernahm er zum April 2017 das Büro „die Immobilie“ von Dr. Rainer Bergner. Mit seinem vierköpfigen Team vertreibt er Wohnimmobilien und Grundstücke zur Miete oder zum Kauf in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Als langjähriges Mitglied im IVD Mitte-Ost kennt Robert Vesely den Verband und die anstehenden Herausforderungen sehr gut. „Mit 33 Jahren sehe ich mich als Vertreter der jüngeren Generation im Verband. In den kommenden vier Jahren werde ich stärker den Schulterschluss zwischen den wertvollen Erfahrungen der älteren Mitglieder einerseits und den innovativen Ideen der jüngeren Kollegen andererseits suchen“, beschreibt Robert Vesely die Zielvorstellung seiner Amtszeit. „Verbandsintern wird das Gewinnen neuer, vor allem junger Mitglieder die größte Herausforderung sein. Hier hat der bisherige Vorstand bereits beachtliche Erfolge erzielt, an die ich anknüpfen möchte.“



Nach acht Jahren Tätigkeit als Regionalvorsitzender und davor als 1. Stellvertreter des Vorsitzenden und Schatzmeister kandierte Karl-Heinz Weiss entsprechend der Satzung nicht erneut für das Amt. Der studierte Immobilienfachmann und ausgewiesene Bewertungsexperte ist seit 25 Jahren Inhaber der Karl-Heinz Weiss Immobilien- & Wirtschaftsberatung und Handel in Dresden, wo er auch als Dozent tätig ist. Daneben engagierte er sich als Vorstandsmitglied der Europäischen Immobilen Akademie e.V. und im Aufsichtsrat der ivd24immobilien AG, dem Immobilienportal des IVD.