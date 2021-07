Robert Ulm neuer Head of B2B bei BNP Paribas Personal Investors Germany

Robert Ulm

© DAB BNP Paribas

Robert Ulm übernimmt ab sofort die Position des Head of B2B bei Personal Investors Germany und leitet das operative Geschäft von DAB BNP Paribas. Er folgt auf Robert Fuchsgruber, der das Unternehmen zum 31. August 2021 verlässt.

Robert Ulm kommt von der Hello bank! Austria, die er bis Jahresende weiterhin als CEO führt. Zuvor verantwortete er unter anderem das Österreich-Geschäft von Flatex und leitete die Geschäfte des Online-Derivatehändlers CMC Markets sowie den Vertrieb der Renault Bank.



Robert Ulm berichtet in seiner neuen Funktion als Head of B2B an Dr. Sven Deglow, Co-CEO von BNP Paribas Personal Investors Germany. Er ist weiterhin Mitglied des Executive Committee von BNP Paribas Personal Investors Germany, dem er bislang auch als CEO der Hello bank! Austria angehört.



Personal Investors Germany ist eine Business Einheit von BNP Paribas. Unter dem Dach sind in Deutschland die Marken Consorsbank, DAB BNP Paribas und BNP Paribas Wealth Management Private Banking vereint.