Robert Stellmach neuer Vonovia-Regionalbereichsleiter in Bayern

Robert Stellmach

© Offenblende.de/Viertel

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat mit Robert Stellmach einen neuen Bayern-Chef. Der 47-jährige wechselte bereits im Juni unternehmensintern von seiner bisherigen Stelle als Regionalbereichsleiter Rheinland nach Bayern.

.

Robert Stellmach wird mit seiner über 20-jährigen Immobilienerfahrung als Prokurist das operative Geschäft von Vonovia im gesamten Freistaat verantworten und das Portfolio strategisch weiterentwickeln. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, die bayrischen Vonovia-Quartiere fit für die Zukunft zu machen und das Unternehmen in der Stadtgesellschaft zu vernetzen. Stellmach, der bereits über 15 Jahre im Unternehmen angestellt ist, leitete zuvor die Geschicke des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Nach Stationen in Dortmund und Essen, war Stellmach zuletzt fast drei Jahre Regionalbereichsleiter in Köln und hatte hier vor allem den Bau von neuen Wohnungen und strategische Entwicklungsthemen vorangetrieben.



Robert Stellmach freut sich auf die neue Herausforderung in Bayern: „Ich bin hier in München bereits überaus freundlich empfangen worden und freue mich, gemeinsam mit meinem engagierten Team die wohnungswirtschaftlichen Themen in Bayern anzugehen.“ Vonovia hat in Bayern einen Bestand von über 17.500 Wohnungen, davon über 5.500 in München und je 2.000 in Nürnberg und Augsburg. „Mit den Gmunder Höfen in München-Obersendling und den Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten im Quartier am Kieferngarten in München-Freimann stehen für die kommenden Monate zwei wichtige Großprojekte in München vor der Fertigstellung. Diese gilt es zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und neue Quartiers-Projekte anzuschieben“, so Stellmach mit Blick auf die Aufgaben der nächsten Monate.