Robert Kollar startet bei Aengevelt DÃ¼sseldorf

Robert Kollar (27) verstärkt das Aengevelt-Team “Gewerbliche Vermietung“ in Düsseldorf unter Leitung von Birthe Nordhues. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist dabei die Büroflächenakquise und -vermietung.

Robert Kollar startete seine berufliche Karriere zunächst mit dem dualen Studium “Sportbusiness Management“ mit Schwerpunkt auf “Sponsoring & Marketing“ an der “IST-Hochschule für Management“, Düsseldorf, und der Deutschen Eishockey Liga GmbH & Co. KG in Neuss. Danach folgte die Ausbildung zum Immobilienkaufmann und seine anschließende Tätigkeit bei einer renommierten WEG-Verwaltung in Berlin.