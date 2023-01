Robert Kollar leitet gewerbliche Vermietung bei Aengevelt Düsseldorf

Robert Kollar

© Aengevelt Immobilien

Nach seinem Start im Aengevelt-Team „Gewerbliche Vermietung” am Standort Düsseldorf im Jahr 2021 [wir berichteten] hat Robert Kollar zum 1. Januar 2023 nun dessen Leitung übernommen. In seiner neuen Funktion steuert und verantwortet er im Raum Düsseldorf sämtliche Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in den Vermietungssegmenten Büro, Einzelhandel und Logistik.

„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und die zukünftige Verantwortung, die Geschäftsaktivitäten des gewerblichen Vermietungsteams von Aengevelt am Standort Düsseldorf gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen sowie den Gesellschaftern erfolgreich weiter auszubauen“, freut sich Robert Kollar auf seine neuen Aufgaben.



„Dabei stellen uns die aktuellen Rahmenbedingungen vor spannende Herausforderungen, denn die Anmietungsentscheidungen unterliegen unterschiedlichsten internen und externen Einflussfaktoren. So rückt statt der reinen Arbeitsplatzversorgung die Bedeutung der Büroimmobilie als Ort der Begegnung und der Kommunikation in den Vordergrund. Zudem steht das Thema ‚ESG‘ bei vielen Nutzern zunehmend im Fokus ihrer Überlegungen. Genauso wie die flexible Gestaltung von Mietverträgen angesichts weiterhin geringerer Belegungsraten und sich ändernder makroökonomischer Rahmendaten, die dazu führen, dass unternehmensweit Einsparpotenziale - auch bei Mietbudgets - geprüft werden. Entsprechend groß ist der Beratungsbedarf unserer Kunden, die für ihre Entscheidung von uns Unterstützung u.a. bei der Abschätzung und Planung ihres zukünftigen Flächenbedarfs sowie volle Markttransparenz und Vergleichbarkeit der Angebote fordern“, erläutert Kollar.