1.000 m² im „Campus 1“ vermietet

Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine rund 800 m² Bürofläche an die SolidLine GmbH sowie eine rund 220 m² Praxisfläche im Erdgeschoss an eine Zahnarztpraxis im Büroneubau „Campus 1“ in Posthausen vermittelt. Das Unternehmen SolidLine gehört zur Bechtle Gruppe und ist europaweit der führende Anbieter von Solidworks sowie 3D Druck und CAM Works in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mietbeginn ist voraussichtlich im dritten Quartal 2021 nach Fertigstellung des Projektes. Das Bürogebäude in Mitteldorf 1 entsteht auf einem knapp 4.500 m² großen Grundstück und wird vom Bauunternehmen Goldbeck errichtet. In dem dreigeschossigen Bürokomplex sind rund ein Drittel der Fläche für die Verwaltungsbereiche von „Dodenhof“ vorgesehen und rund zwei Drittel der Fläche für externe Mieter. Aktuell stehen noch zwei Flächen von rund 210 m² und 100 m² im Erdgeschoss für Büro- und Praxisnutzungen zur Verfügung. Vermieter ist eine Immobiliengesellschaft der Dodenhof-Gruppe.

Der Büroneubau „Campus 1“ befindet sich in Posthausen sowie in der unmittelbaren Nähe von „Dodenhof“, dem größten Shoppingcenter in Norddeutschland und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Posthausen gehört zum Kreis Verden in Niedersachsen und liegt rund 20 km östlich von Bremen. Der Standort ist durch die A1 und A27 sowie den öffentlichen Personennahverkehr optimal angebunden.