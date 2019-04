Robert C. Spies vermittelt Handelsportfolio in Norddeutschland

Ein professioneller Immobilieninvestor aus Niedersachsen hat ein kleines Handelsportfolio bestehend aus zwei Discountern in Norddeutschland erworben. Bei dem ersten Objekt handelt es sich um einen Netto-Markt in Bremen-Vegesack mit einer Gesamtnutzfläche von 1.130 m², die zweite Immobilie mit rund 1.130 m² ist ein Penny-Markt in Wietzendorf. „Dabei handelt es sich um zwei etablierte Einzelhandelsstandorte in Norddeutschland mit nachhaltigem Wertschöpfungspotential, die dem Käufer ein langfristig gesichertes Investment bieten“, so Christoph-A. Böhme, Investmentberater für Handelsimmobilien bei Robert C. Spies. Verkäufer ist ein angelsächsischer Bestandshalter. Die Transaktion beraten und vermittelt hat die bundesweit agierende Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

