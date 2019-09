Fiege Forwarding mietet 2.200 m² am Bremer Industriehafen

Der Logistikdienstleister Fiege Forwarding GmbH hat eine ebenerdige Lagerhalle mit insgesamt rund 2.200 m² direkt am Industriehafen in Bremen gemietet. Das 1873 gegründete Familienunternehmen hat die neu angemieteten Flächen im August bezogen. Vermieterin der Liegenschaft ist die Verwaltungsgesellschaft Grundstücksgesellschaft Beim Industriehafen GmbH. Die Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG war bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig.

„Wir freuen uns, dass wir trotz des Angebotsengpasses an Logistik- und Produktionsflächen in Bremen eine optimal passende Fläche für Fiege Forwarding vermitteln konnten“, sagt Malte Seemann, Logistik- und Industrieimmobilienberater bei Robert C. Spies.



Der Bremer Industriehafen ist logistisch hervorragend angebunden: Innerhalb weniger Minuten ist der Anschluss an die A281 sowie A27 gewährleistet. Der ÖPNV hält direkt vor dem Eingang des Grundstückes und das Einkaufszentrum „Waterfront“ ist rund drei Kilometer entfernt.