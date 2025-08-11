Robert C. Spies vermietet Elbgaustraße 24 vollständig

Robert C. Spies hat die gewerblichen Mietflächen in der Elbgaustraße 24 in Hamburg-Eidelstedt nach längerer Leerstandsphase vollständig vermietet. Mit einem Pflegedienst und einem Friseursalon ziehen zwei lokal verankerte Mieter ein, die den Standort nachhaltig stärken.

Die vormals von einer Apotheke und einem Orthopädietechniker genutzten Flächen standen mehrere Monate leer. Durch intensive Vermittlungsarbeit ist es dem Maklerhaus gelungen, zwei zukunftsfähige Nutzungskonzepte zu realisieren. Pflegepartner Hamburg bezieht ab 1. September rund 170 m² Büro- und Lagerfläche, während der Friseursalon Christin Berger – Lako Friseur – Mitte August einen rund 75 m² großen Salon eröffnet.



Der Eigentümer unterstützte die neuen Mieter aktiv bei der Modernisierung der Flächen, etwa durch Mitfinanzierung des Innenausbaus oder Unterstützung beim Rückbau. Ein gemeinsames Investment in eine E-Ladeinfrastruktur mit sieben geplanten Wallboxen unterstreicht den nachhaltigen Anspruch des Projekts.



Beide neuen Mieter bereichern den Stadtteil auf unterschiedliche Weise. Pflegepartner Hamburg erweitert sein Angebot ambulanter Pflegeleistungen und verlegt seinen Standort aus der Oldesloer Straße in die Elbgaustraße – näher an die Versorgungsstruktur und mit besseren Anbindungen für Mitarbeitende. Der Friseursalon Christin Berger – Lako Friseur – zieht nur wenige Straßen weiter, erweitert am neuen Standort jedoch sein Angebot und richtet sich an alle Altersgruppen im Quartier.



„Die Vermittlung von Gewerbeflächen nach einem Leerstand erfordert oft mehrere Monate intensiver Arbeit“, sagt Christian Klimaschewski, Junior Consultant Retail bei Robert C. Spies in Hamburg. „Umso erfreulicher ist es, dass wir mit Pflegepartner und dem Friseursalon zwei sehr positive Konzepte für den Standort gefunden haben, die zur nachhaltigen Belebung des Gewerbeobjekts beitragen.“



Die Wiederbelebung des Objekts in der Elbgaustraße zeigt, wie gewachsene Gewerbestandorte durch nachhaltige Investitionen und bedarfsgerechte Nutzungskonzepte zukunftsfähig gemacht werden können – ohne Abriss oder Neubau. Das Projekt leistet damit einen Beitrag zur lokalen Nahversorgung und zur ressourcenschonenden Stadtentwicklung in Hamburg.