Robert C. Spies stellt Barbara M. Riewe als Leiterin Investment und Vermietung ein

Ab sofort verstärkt Barbara M. Riewe mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich Gewerbeimmobilien die Robert C. Spies Unternehmensgruppe. Damit setzt das Immobilienunternehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern den kontinuierlichen Wachstumskurs weiter fort. Die Immobilienspezialistin leitet zukünftig den Bereich Investment und Vermietung für Gewerbe- und Wohnimmobilien in Hamburg und wird darüber hinaus bundesweite Immobilienprojekte maßgeblich begleiten.

Barbara M. Riewe blickt auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Vermietung, Bestandsverwaltung und Vermarktung von großvolumigen Gewerbeimmobilienportfolien in diversifizierter Struktur (Büroimmobilien, Einkaufszentren, Hotels, Ladenflächen, Parkhäuser etc.) in ganz Deutschland zurück. Unter ihrer Leitung als Geschäftsführerin und Prokuristin sind Investmentprodukte bis zur Verkaufsreife entwickelt und vermarktet worden. Ferner verfügt die 54-Jährige über fundierte Asset-Management-Erfahrung. Barbara M. Riewe ist außerdem die Gründerin von Cremon Consulting, einem Beratungsunternehmen im gewerblichen Immobilienbereich.