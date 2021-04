Robert C. Spies gründet unter dem Namen Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG eine Logistik-Gesellschaft. Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung bei Neubauprojektierungen über komplexe Investmenttransaktionen bis hin zum Segment der industriellen Unternehmensimmobilie. Geschäftsführer ist Björn Sundermann. …

Fotos: Robert C. Spies



[…]