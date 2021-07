Robert C. Spies erweitert Team der neu gegründeten Logistik-Tochter

Die in diesem Jahr neu ausgegründete Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG erweitert ihr Expertenteam: Ab sofort unterstützt Rico Sygo mit seiner fundierten Expertise den Bereich Logistik- und Industrieimmobilienberatung.

Zu den Aufgaben von Rico Sygo zählen zukünftig neben der Vermietung und dem Verkauf von Logistik-, Produktions- und Industrieimmobilien auch die strategische Beratung von Neubauprojektentwicklungen sowie von Investoren. Zuvor war er bei der MSC Germany S.A. & Co. KG in Bremen tätig. Rico Sygo hat sein Bachelorstudium in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Logistik an der Universität Bremen mit einem Bachelor of Science abgeschlossen.