Robert C. Spies hat zum 01. Juli 2021 eine zusätzliche Bürofläche im Newport in der Bremer Überseestadt angemietet. Die ca. 220 m² neue Shop- und Showroomfläche liegt direkt am Wasser in unmittelbarer Nähe zur neuen Konzernzentrale der Zech Group am Kopf des Europahafens sowie zum Quartiersprojekt Überseeinsel.…

