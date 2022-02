Robert C. Spies eröffnet dritten Standort in Bremen

Robert C. Spies hat einen weiteren Standort in Bremen eröffnet. Die ca. 220 m² neue Shop- und Showroomfläche befindet sich im Bürogebäude Newport in der Bremer Überseestadt in unmittelbarer Nähe zur neuen Konzernzentrale der Zech Group am Kopf des Europahafens sowie zum Quartiersprojekt „Überseeinsel“, das durch die Robert C. Spies Gruppe beraten wird.

.

„Mit der neuen Bürofläche stärken wir unsere ohnehin bereits hohe Marktpräsenz in Bremen und schaffen eine noch engere Bindung zu unseren Kunden und Geschäftspartnern in der Überseestadt“, sagt Jens Lütjen, geschäftsführender Gesellschafter der Robert C. Spies Gruppe. Neben der Unternehmenszentrale am Domshof in der Bremer City und dem Büro in Vegesack ist die neue Fläche in der Überseestadt der mittlerweile dritte Standort für Robert C. Spies in Bremen.