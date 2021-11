Das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos vermittelt rund 1.800 m² Wohnfläche an das regional

vertretene Stiftungskrankenhaus. Die vermittelte Liegenschaft befindet sich in Stuttgart Stammheim in der Freihofstraße 2-6 und stellt ca. 40 Wohneinheiten für die Mitarbeiter des Robert-Bosch-Krankenhauses zur Verfügung. Eigentümer der Immobilie ist eine Privatperson.…

[…]