Robert Bambach verlässt Commerz Real-Vorstand

Robert Bambach

Robert Bambach, erst seit Februar 2015 im Vorstand der Commerz Real u.a. für das Projektentwicklungs- sowie Akquisitionsgeschäft zuständig, verläßt überraschend die Commerzbank-Tochter. Wie die Fondsgesellschaft mitteilte, gehe Bambach zum 28. Februar „auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Konzerns zu stellen“. Er kam 2015 als Geschäftsführer von der Hochtief Projektentwicklung GmbH, um die damals neu geschaffene, auf auf Immobilienakquisitionen fokussierte Vorstandsposition zu übernehmen. Nach gerade mal zwei Jahren erfolgt nun aber bereits der Ausstieg, was auch das Aus für die Vorstandsposition bedeutet. Seine Bereiche werden künftig von Vorstandschef Dr. Andreas Muschter und Roland Holschuh übernommen. Ein neuer Vorstandsposten wird aber dennoch vergeben: Sandra Scholz, die bisherige Leiterin Human Ressources und Communications wird ab März neben ihren bisherigen Bereichen künftig im Vorstand auch für Marketing und Direktvertrieb, Compliance, Recht sowie das Investoren- und Anlegermanagement verantwortlich zeichnen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Commerzbank Aktiengesellschaft Commerz Real AG

„Vor dem Hintergrund der Transformation zum digitalen Asset- und Investmentmanager schaffen wir bewusst ein Ressort, welches unsere Mitarbeiter noch mehr in den Mittelpunkt stellt“, erläutert Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real. „Es gilt, Führungskräfte und Mitarbeiter mitzunehmen, neue Kompetenzen zu entwickeln sowie neue Kolleginnen und Kollegen für die Commerz Real zu gewinnen.“ Auch die Compliance-Funktion erfordere aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung eine noch stärkere Fokussierung. Zudem wachse ihre kulturelle Dimension. „Damit rückt Compliance näher an Human Resources und Communications“, so Muschter weiter.



Sandra Scholz ist seit 2012 bei der Commerz Real. Hier verantwortete sie drei Jahre die HR-Abteilung, bevor sie 2015 die Bereichsleitung Human Resources & Communications übernahm. Insgesamt ist die Betriebswirtin seit rund zwanzig Jahren für den Commerzbank-Konzern tätig und unterstützte in ihrer Funktion als HR Executive Beraterin die Vorstände und erste Führungsebene der Commerzbank bei allen Personalfragen. Außerdem war sie projektverantwortlich im Besetzungsprozess der Führungsmannschaft im Rahmen der Fusion mit der Dresdner Bank. Scholz arbeitete zudem als persönliche Assistentin von Vorstandssprecher Klaus-Peter Müller und beriet Auslandseinheiten und internationale Führungskräfte der Bank in Personalfragen.