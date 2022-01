Robert Allen-Mersh ist neuer Head of UK bei Coros

Mit Wirkung zum 10. Januar wird Robert Allen-Mersh neuer Head of UK bei Coros. In seiner neu geschaffenen Position verantwortet er künftig die Umsetzung der Investmentstrategie und den Ausbau des Immobilienportfolios von Coros in Großbritannien, zunächst mit einem Fokus auf Value Add-Gewerbeimmobilien in London.

Robert Allen-Mersh verfügt über umfangreiche Erfahrung im britischen Immobilieninvestmentgeschäft. Vor seinem Wechsel zu Coros war er beim Investmentberater Eastdil Secured in verschiedenen europäischen Immobilienmärkten tätig, zuletzt mit einem Fokus auf Structured Finance und Debt Placement in Großbritannien. Danach arbeitete er als Vice President bei Yoo Capital Management an zahlreichen opportunistischen Immobilientransaktionen im Gewerbe- und Alternative Investment-Sektor.



„London ist einer der Kernmärkte, in dem wir in den nächsten Jahren deutlich wachsen und unseren Fußabdruck vergrößern wollen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Rob nun die richtige Person gefunden haben, um das voranzutreiben. Er kennt den Markt sowie die wichtigsten Trends, verfügt über das richtige Netzwerk und hat bereits bewiesen, dass er das Wertpotenzial urbaner Immobilien ermitteln und heben kann“, sagt Leonhard Sachsenhauser, Founding Partner von Coros. „Wir verstehen uns als eine neue Generation von Real Estate Entrepreneurs, die neuartige und innovative Ansätze nutzen möchte. Unser Ziel ist es, das Stadtbild deutlich zu verbessern und jede Immobilie in unserem Portfolio in einen Mehrwert für unsere Investoren, Mieter und urbane Communities zu verwandeln. Rob bringt genau diesen unternehmerischen Geist, diese Bereitschaft zum offenen Diskurs und kreativen Out-of-the-box-Thinking mit, die unsere Arbeitsphilosophie bei Coros auszeichnen. Mit ihm können wir unser Geschäft weiterentwickeln.“



Coros hat im November 2021 ein Büro in London eröffnet, den dritten Standort des Unternehmens neben München und Berlin.