Rob Bruijstens neuer Generalbevollmächtigter bei Dorint

Seit dem 1. November 2025 unterstützt Rob Bruijstens als Einzel-Prokurist die Geschäftsführung der Dorint Hospitality Innovation GmbH (DHI), welche die Marken Dorint Hotels & Resorts, Hommage Luxury Hotels Collection sowie Essential by Dorint umfasst. Mit diesem Schritt hat das Unternehmen das Aufgabengebiet des langjährigen Mitglieds der Dorint-Familie erweitert. Der 55-Jährige ist seit nahezu 33 Jahren für Dorint tätig und verantwortet derzeit alle Schweizer Häuser der Gruppe.

.

Durch seine langjährige Verbundenheit zum Unternehmen kennt Bruijstens jedoch nicht nur die Dorint-Landschaft in der Schweiz, sondern auch jedes einzelne Haus in Deutschland und Österreich sowie alle Kolleginnen und Kollegen aus dem General Management. Darüber hinaus wird der Dorint-Experte an der Seite der DHI-Geschäftsführerin Stefanie Brandes auch die Geschäftsführung der DHI in Deutschland operativ und strategisch tatkräftig unterstützen, bis eine weitere Führungskraft in die Geschäftsleitung bestellt wird.



„Wir danken Rob Bruijstens sehr herzlich für seine Bereitschaft, die Kölner Geschäftsführung der Dorint Hotelgruppe in dieser entscheidenden Phase, in der die Dorint Hotelgruppe weiter auf Expansionskurs ist, zu unterstützen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Iserlohe.