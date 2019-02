RLI Logistikfonds kauft in Ludwigsfelde

RLI Investors hat für seinen offenen Immobilien Spezial-AIF „RLI Logistics Fund–Germany II“ eine Logistikimmobilie im Speckgürtel von Berlin erworben. Die 1994 errichtete und 1997 erweiterte Liegenschaft im Industriepark „Am Birkengrund“ in Ludwigsfelde hat eine Mietfläche von 16.000 m² Logistik- und Bürofläche und verfügt über einen gewissen Leerstand. Aktueller Bestandsmieter ist die Tara Palettenhandel- und Reparaturdienst GmbH, die im letzten Jahr einen Mietvertrag über 6.620 m² unterzeichnet hatte [wir berichteten].

.

RLI geht von einer zügigen Vollvermietung aus, da die Liegenschaft in der Alfred-Kühne-Straße 1 „von einer sehr guten Verkehrsinfrastruktur“ profitiert und die Autobahn A10 in nur drei Autominuten zu erreichen ist. Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Online-Handels und des zunehmenden Same-Day-Delivery-Ansatzes steigt die Bedeutung von stadtnahen Umschlag- bzw. Crossdockimmobilien. Erste Gespräche mit Mietinteressenten finden laut des Investors bereits statt.



„Wir sehen in dem Erwerb der Immobilie mit dem Leerstand eine hervorragende Investition für den Fonds, nämlich an dem Standort mit dem größten prozentualen Mietwachstum innerhalb Deutschlands im Logistiksegment. Aufgrund der Möglichkeit im Süden Berlins auch kleinteiligere Lösungen anzubieten, heben wir uns von anderen Flächenangeboten in der Region ab und bieten dazu noch optimale Flächen für den E-Commerce“, so Katrin Poos, Geschäftsführerin von RLI.



DLA Piper hat RLI bei der Transaktion juristisch beraten, das Maklerhaus Realogis war vermittelnd tätig.