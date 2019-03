RLI kauft BLG-Logistikzentrum nahe Osnabrück

RLI Investors hat eine weitere Logistikimmobilie für ihren offenen Logistikimmobilien-Spezial-AIF in Melle, in der etablierten Logistikregion Münster-Osnabrück, erworben. Verkäufer dieser “Sale and Lease Back“-Transaktion ist die BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG.

.

Das im Jahr 2000 errichtete Objekt im Ochsenweg 20 befindet sich im Gewerbegebiet „In der Euer Heide“ Süd in der niedersächsischen Stadt Melle und umfasst eine Gebäudefläche von knapp 28.000 m². Laut des neuen Investors ist besonders der aktive Gleisanschluss zur Be- und Entladung direkt in den Hallen hervorzuheben. Diese bimodale Andienungssituation und die große Anzahl vorhandener Tore lassen auf eine hohe Drittverwendungsfähigkeit und damit nachhaltiges Vermietungspotenzial schließen.



Verkehrstechnisch ist die Liegenschaft über die stark frequentierte A 30 in nur wenigen Fahrminuten erreichbar. Die Anschlussstellen zu den Bundesautobahnen A 33, A 1 im Westen und die A 2 im Osten öffnen die Achse in das gesamte Ruhrgebiet und die Niederlande.



Bei der Transaktion wurde RLI juristisch von den Rechtsanwälten Wagensonner beraten, BLG von Büsing, Müffelmann & Theye (Bremen). Logivest war vermittelnd tätig.