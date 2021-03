RLI Investors stellt Erweiterung der Logistikimmobilie bei Kassel fertig

RLI Investors stellt die Erweiterung einer Logistikimmobilie am Standort Wolfhagen bei Kassel pünktlich fertig. Mieter ist das Unternehmen VW Classic Parts, das sich langfristig an den Standort gebunden hat [wir berichteten].

.

Die Projektentwicklungsgesellschaft RLI Development GmbH konnte das geplante und entwickelte Logistikobjekt ohne Verzögerung fertigstellen. Der Nutzer Volkswagen Classic Parts hat die Teilfläche von 5.100 m² der insgesamt 10.200 m² neu entstandenen Fläche planmäßig im ersten Quartal bezogen. Das nun rund 30.000 m² große Logistikzentrum gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund - Germany I“.



Die drittverwendungsfähige Logistikimmobilie liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn A44 und zur naheliegenden A7. Die Verteilung von Waren in ganz Deutschland kann innerhalb eines Tages erfolgen. Alle wichtigen Destinationen innerhalb Europas sind schnell erreichbar. Das neu errichtete Logistikzentrum entspricht höchsten Nachhaltigkeitsstandards. So kamen beispielweise Holzleimbinder als Dachtragwerk zum Einsatz, wodurch der CO2-Fußabdruck um 264 Tonnen reduziert werden konnte. Eine DGNB-Zertifizierung für die Erweiterung wird angestrebt.



Volkswagen Classic Parts hat bereits vor Fertigstellung einen langfristigen Mietvertrag über die Teilfläche unterzeichnet. Mit dieser Fläche vergrößert sich der Ersatzteillieferant für Volkswagen-

Old- und Youngtimer, der sich bereits 2017 am Standort Wolfhagen / Breuna angesiedelt hat.