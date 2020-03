RLI Investors schafft die Milliarden-Marke

Das verwaltete Logistikimmobilien- und Fondsvermögen (Assets under Management) von RLI Investors (RLI) ist zum Jahresende 2019 um knapp 24% auf über 1 Mrd. Euro angestiegen und der Wachstumskurs soll 2020 fortgesetzt werden. Laut Geschäftsführer Peter Wenzel sei die Auflage eines europäischen Fonds in Planung, der in City-Last Mile Hubs in Kerneuropa mit absolutem Schwerpunkt auf Deutschland investieren wird.

.

Im vergangenen Jahr hat RLI für den offenen Immobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund – Germany II“ sowie im Auftrag von nationalen und internationalen Vermögensverwaltern elf Logistikimmobilien im Wert von rund 156 Mio. Euro teils Off-Market erworben, darunter drei Projektentwicklungen mit einem Neubauvolumen von rund 39.000 m². Die Immobilien befinden sich in starken Logistikregionen in Deutschland, unter anderem in Berlin, Rhein-Main, Leipzig und Münster/Osnabrück. Die Objekte sind langfristig an bonitätsstarke Nutzer, wie KEP– Dienstleister und Kontraktlogistiker vermietet.



RLI verwaltete zum Jahresende 2019 eine Gesamtmietfläche von 1,26 Millionen Quadratmetern. Sie verteilt sich auf 38 Objekte in Deutschland, die zu 99 % vermietet sind. Im Kalenderjahr 2019 wurden Mietverträge und Nachträge mit einem Flächenvolumen von 220.500 m² abgeschlossen.



Im Bereich Projektentwicklung initiierte das Unternehmen Projekte mit insgesamt 45.000 m². Die Fertigstellung einer Logistikfläche von circa. 19.000 m² in der Region Berlin wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 stattfinden. Die Realisierung von weiteren 10.000 m² in Hessen und 16.000 m² in Nordrhein-Westfalen innerhalb des Bestandsportfolios sind innerhalb der nächsten 18 Monate geplant.