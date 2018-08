RLI Investors kauft DHL-Immobilie für RLI Logistics Fund–Germany II

DHL Objekt in Neumünster

© Lütgen Breitholdt Immobilien

RLI Investors hat für das Portfolio des RLI Logistics Fund–Germany II ein im Jahr 2018 fertiggestelltes Umschlagzentrum in Neumünster in einer Off-Market-Transaktion erworben. Verkäufer der hochmodernen Liegenschaft ist die Grundstücksgesellschaft Donaubogen Drei mbH, eine Gesellschaft von Property Team und Wegner Immobilien aus Hamburg. Das auf einem 15.000 m² großen Grundstück gelegene Objekt hat insgesamt rund 3.000 m² Hallen- und Bürofläche. Sie wurde von der Deutschen Post Immobilien GmbH für ihren Nutzer DHL Express für einen festen Zeitraum von 15 Jahren angemietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

DHL betreibt in Neumünster ein Umschlagzentrum für Express-Sendungen für Schleswig-Holstein. Die Immobilie ersetzt den bisherigen DHL-Express-Standort in der Stadt, der aufgrund des in den vergangenen Jahren massiv gestiegenen Sendungsvolumens zu klein geworden ist. Das Umschlagzentrum befindet sich im größten Industriegebiet Schleswig-Holsteins in Neumünster-Süd, in dem sich weitere, teils internationale, Logistik- und KEP-Dienstleister angesiedelt haben.



RLI wurde in juristischen Fragen von der Rechtsanwaltskanzlei Glock, Liphart, Probst und in technischen Fragen von BrandBerger beraten. Der Verkauf erfolgte durch Lütgen Breiholdt Immobilien GmbH & Co. KG. Das Property Management übernimmt TÜV Süd.



Mit diesem Erwerb ist das Portfolio des offenen Spezial-AIF RLI Logistics Fund-Germany II auf sechs Immobilien gewachsen. Der Fonds, an dem sich institutionelle Anleger innerhalb des dritten Closings weiterhin beteiligen können, investiert in Core/Core+-Logistikimmobilien innerhalb Deutschlands. Er hat ein Ziel-Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro. 173 Millionen Euro wurden bereits investiert. Sechs weitere Objekte befinden sich in der Ankaufsprüfung.