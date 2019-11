RLI Investors erwirbt Microvast-Europazentrale in Ludwigsfelde

RLI Investors hat im Rahmen ihres ersten Forward-Funding-Agreements eine 19.100 m² große Logistikprojektentwicklung in der Logistikregion Berlin in Ludwigsfelde für das Portfolio des offenen Immobilien Spezial-AIF „RLI-Logistics Fund – Germany II“ erworben. Verkäufer und Projektentwickler des Bauvorhabens ist Panattoni. Bei der Immobilie handelt es sich um die Europazentrale der Microvast GmbH, einem Anbieter von Energiespeichersystemlösungen, die das Objekt ab Fertigstellung langfristig mieten wird. Der Baubeginn ist für April, die Fertigstellung für November 2020 geplant.

