Riverside Invest kauft 100 Wohnungen in Dresden und München

Die Brüder Dres. Laub bauen ihre Wohnungsbestände weiter aus: Über ihre Beteiligung Riverside Invest wurden drei Häuser mit 100 Wohnungen in Dresden und München-Nymphenburg erworben. Der Zukauf ist Teil eines strategischen Aufbaus eines klassischen Wohnungsunternehmens mit inzwischen rund 1.000 Einheiten.

Das Münchner Objekt liegt auf einem 480 m² großen Grundstück in der Waisenhausstraße in Nymphenburg. Das denkmalgeschützte Objekt wurde 1904 in repräsentativer Ecklage erbaut und bietet sechs Wohnungen zwischen ca. 63 und 137 m²sowie Gastronomie und einem Friseurladen im Erdgeschoss. Der viergeschossige Altbau wurde zuletzt in 2024 renoviert und bietet eine vermietbare Fläche von ca. 935 m². Riedel Immobilien war beim Ankauf vermittelnd tätig.



In Dresden handelt es sich um zwei Objekte. Die Immobilie in der Augsburger Straße umfasst rund 3.000 m² Nutzfläche davon rund 2.600 m² Wohnfläche. Die Immobilie in der Wittenberger Straße bietet eine Nutzfläche von rund 1.700 m²m davon rund 1.500 m² Wohnfläche. Alle drei Immobilien sind aktuell vollvermietet.



Im Zuge des Aufbaus einer klassischen Wohnungsbaugesellschaft sind für die Riverside Invest GmbH sowie alle weiteren Beteiligungen somit in Summe rund 1.000 Einheiten gekauft worden. Das Investitionsvolumen umfasst deutlich über 120 Millionen Euro in München, Rosenheim, Dresden und Berlin. Verkäufer waren unter anderem die Mähren AG, die R&V Versicherung sowie Dawonia / Patrizia.



„Wir haben uns entschlossen, unsere Wohnungsbestände deutlich aufzustocken. Mit den Einheiten im Mutterverbund haben wir nun einen Wohnungsbestand inklusive Spanien und USA, der rund 1.400 Einheiten umfasst. Neben den Grundstücken mit dem Baupotenzial für weitere 800 Wohnungen fühlen wir uns gut gewappnet für einen neuen Zyklus, der nach fünf – für alle Marktteilnehmer durchwachsenen – Krisenjahren ab 2026 starten sollte“, so die Brüder Dres. Laub.