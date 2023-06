Rituals zieht in Lübecker Top-Lage Breite Straße

Die Premium-Lifestyle-Marke Rituals Cosmetics bezieht in Lübeck ein Ladenlokal an der Breiten Straße 53. In seinem neuen Store mit 180 m² Verkaufsfläche wird Rituals Cosmetics seine fernöstlich inspirierten Body- und Home-Care-Produkte präsentieren.

Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war im Auftrag von La Française Real Estate Managers vermittelnd tätig. Der Assetmanager hatte das High Street-Objekt an der Adresse Breite Straße 47-53 in 2016 erworben [wir berichteten]. „Wir freuen uns, Rituals Cosmetics ein neues Ladenlokal in der besten Lage von Lübeck vermittelt zu haben“, erklärt Jan Grote, der als Consultant Retail Vermietung am Osnabrücker Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.



Die Beauty-Marke befindet sich auf starkem Expansionskurs. Seit letztem Jahr ist die Marke auch in Italien und Finnland vertreten und erreichte mit der Eröffnung seiner ersten Filiale in Mailand den Meilenstein von 1.000 eigenen Stores. Darüber hinaus expandiert die niederländische Marke vor allem in Frankreich und Deutschland. Hierzulande eröffnete die Kosmetikmarke zuletzt einen Store in Fulda und Minden [wir berichteten].