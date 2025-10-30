Rituals mit neuem Store in Herford

Die Wellbeing-Brand Rituals Cosmetics ist mit einem neuen Store am Gehrenberg 10 in Herford vertreten. Der Standort mit rund 90 m² Verkaufsfläche wurde zuvor von Tamaris genutzt. Lührmann hat bei der Anmietung sowohl den Mieter als auch den Eigentümer beraten und vermittelt.

Der neue Store ist bereits gut angelaufen. „Mit der Eröffnung in Herford setzt Rituals seine Expansion in attraktiven Innenstadtlagen konsequent fort. Wir freuen uns, dass wir diesen Schritt begleiten durften“, erklärt Torge Feistel, der als Consultant Retail Vermietung am Osnabrücker Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet.



Das Maklerhaus unterstützt Rituals seit Jahren auf ihrem Expansionskurs: So wurden unter anderem ein Flagship-Store in Berlin sowie neue Stores in Lübeck, Hilden, Hamburg und Münster erfolgreich vermittelt.