Rituals mietet weitere Fläche in München

Rituals hat in der Toplage von München, Kaufingerstraße 5 mit einer Fläche von rund 133 m² einen weiteren Store angemietet. Die bisher von Galeria Kaufhof als Juwelier genutzte Einzelhandelsfläche wird für das Konzept Rituals umgebaut und noch in diesem Herbst als Premiumstore neu eröffnet. Rituals ist somit weiterhin auf starkem Expansionskurs und möchte gerne weitere Flächen in Deutschland eröffnen. Die Vermittlung des Mietvertrages sowie die Beratung des Vermieters und des Mieters erfolgten durch Storescouts.

.