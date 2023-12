Die Lifestyle-Marke Rituals Cosmetics eröffnet in der Villa an der Kröpeliner Straße 64 ihren ersten Store in Rostock. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Die sogenannte Leiser-Villa, benannt nach ihrem langjährigen Mieter, dem Schuhhaus Leiser, stand fast sechs Jahre lang leer. Jetzt wird der Store renoviert

