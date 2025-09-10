Ab November
Rituals eröffnet auf 200 m² in Soest
Das Kosmetikunternehmen Rituals zieht in die Brüderstraße 22-23 in Soest. Die Eröffnung ist nach Abschluss der individuellen Herrichtungsarbeiten im November geplant. Der Vormieter der Einzelhandelsfläche, Brillen Rottler, ist in das Ladenlokal in der Brüderstraße 25 umgezogen.
Die Soester Innenstadt wird mit Rituals um einen international bekannten Einzelhandelsmieter reicher. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich weitere namhafte Filialunternehmen. Der rund 200 m² große Store von Rituals sowie die Umsiedlung von Rottler in der 1A-Lage wurden von Brockhoff begleitet.