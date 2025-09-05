Rituals, Bär Schuhe und Holzkern eröffnen im Buchner Haus Passau

Ehret+Klein hat für die 775 m² großen Einzelhandels- und Gastroflächen im Erdgeschoss des Buchner Hauses am Ludwigsplatz erste Mieter gefunden. Mit Rituals, Bär Schuhe und dem Wiener Label Holzkern ziehen drei starke Marken ein, die neue Impulse zur Belebung des Quartiers setzen können. Ein Betreiber für den Gastrobereich, der die Tradition des Buchner-Hauses als einstige Wein- und Feinkosthandlung weiterführt, fehlt den Passauern aber nach wie vor.

