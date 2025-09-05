Ehret+Klein zeichnet weitere Mieter
Rituals, Bär Schuhe und Holzkern eröffnen im Buchner Haus Passau
Ehret+Klein hat für die 775 m² großen Einzelhandels- und Gastroflächen im Erdgeschoss des Buchner Hauses am Ludwigsplatz erste Mieter gefunden. Mit Rituals, Bär Schuhe und dem Wiener Label Holzkern ziehen drei starke Marken ein, die neue Impulse zur Belebung des Quartiers setzen können. Ein Betreiber für den Gastrobereich, der die Tradition des Buchner-Hauses als einstige Wein- und Feinkosthandlung weiterführt, fehlt den Passauern aber nach wie vor.
Ankermieter der Flächen im Erdgeschoss ist das Kosmetikunternehmen Rituals, das eine Fläche von rund 300 m² im Erd- und Untergeschoss des geschichtsträchtigen Gebäudes beziehen wird. Die Anmietung war bereits im März bekannt geworden, allerdings hielt sich der Projektentwickler bedeckt über den Namen des „internationalen Kosmetikunternehmens“ [wir berichteten], das aktuell noch in der Stadtgalerie ansässig ist. Darüber hinaus sicherte sich der schwäbische Schuhhersteller Bär Schuhe eine Fläche von 75 m² und das Wiener Unternehmen Holzkern rund 76 m². Der Hersteller von nachhaltigen Uhren, Schmuck und Accessoires wird seine Filiale voraussichtlich im Oktober eröffnen.
„Mit diesen drei Mietern sorgen wir für einen hochwertigen Mietermix und einen wichtigen Impuls für die Innenstadt von Passau. Das rege Interesse an unseren Mietflächen verdeutlicht, dass das Buchner Haus mit seiner sehr guten Lage überzeugen kann“, sagt Simone Seidl, Projektleiterin bei E+K Development. „Ich freue mich, dass der Ludwigsplatz als ein zentraler Ort in Passau nun durch die neuen Geschäfte belebt wird.“
Das ursprünglich im Jahr 1877 errichtete Buchner Haus befand sich lange in einem schlechten baulichen Zustand. Aufgrund der mangelhaften Bausubstanz wurde es abgerissen und nach historischem Vorbild wieder aufgebaut [wir berichteten]. Das Bauvorhaben war Teil der umfangreichen Stadtsanierung von Passau und verdeutlicht den Ansatz der „Stadtreparatur“ von Ehret+Klein.
Der Neubau mit einer Bruttogeschossfläche von rund 4.900 m² fügt sich in das Stadtbild ein und trägt gleichzeitig zur Modernisierung der Innenstadt bei. Von Beginn an stand ein enger Austausch mit der Stadtgesellschaft im Fokus, was sich in der Architektur und der Einbindung in das städtische Umfeld widerspiegelt.