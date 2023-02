Rittershaus verstärkt Immobilienrechtspraxis

Die Kanzlei Rittershaus wächst weiter und verstärkt ihre bundesweite Bau- und Immobilienrechtspraxis um zwei im Markt bekannte Berufsträger. Seit dem 01. Januar 2023 haben sich Dr. Maximilian Gutsche (54) und Marvin Lausmann (33) dem Münchener Büro angeschlossen und stehen neben ihrer Tätigkeit bei der Jost Hurler Unternehmensgruppe der Kanzlei als Counsel zur Verfügung.

.

„Mit Dr. Maximilian Gutsche und Marvin Lausmann gewinnen wir zwei sehr erfahrene Real-Estate-Experten, die über eine herausragende Kompetenz, insbesondere aber auch aufgrund ihrer Tätigkeit bei der Jost Hurler Gruppe in der Geschäftsführung und Rechtsabteilung über Praxiswissen aus erster Hand verfügen, was unseren Mandanten in der Beratung von Immobilientransaktionen sowie bei baurechtlichen und mietrechtlichen Fragestellungen zu Gute kommen wird. Das ist eine konsequente Verstärkung unserer Real-Estate-Beratung, die den gesamten Lebenszyklus der Immobilie sowie die Begleitung großer Bau- und Infrastrukturprojekte abdeckt“, erklärt Dr. Felix Klemt, Partner von Rittershaus in Mannheim und Co-Leiter der Praxisgruppe Real Estate.



Dr. Maximilian Gutsche ist auf gewerbliches Mietrecht, privates Baurecht sowie Architekten- und Ingenieurrecht spezialisiert. Er steht unterstützend mit seinem Praxis-Know-how aus zahlreichen Mandaten den auf bau- und immobilienrechtliche Beratung spezialisierten Teams von Rittershaus zur Verfügung. Dabei liegen Schwerpunkte auch auf projektbegleitendem „Trouble-Shooting“. Darüber hinaus ist Dr. Maximilian Gutsche im Sportrecht tätig, insbesondere im Bereich des bezahlten Fußball- und Handballsports. Seit Juli 2020 ist Dr. Maximilian Gutsche Vorsitzender der Geschäftsführung der Jost Hurler Unternehmensgruppe.



Marvin Lausmann berät mit seinem Know-how aufgrund seiner Tätigkeit als Syndikus bei der Jost Hurler Gruppe im Immobilienrecht, insbesondere bei Immobilientransaktionen, im gewerblichen Mietrecht sowie bei grundstücksrechtlichen Fragestellungen wie Dienstbarkeiten oder Reallasten. Die Beratung umfasst sowohl die Vertragsverhandlung sowie -gestaltung als auch die außergerichtliche und gerichtliche Begleitung in Streitfällen.



Die Real-Estate-Praxis von Rittershaus wurde in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und umfasst nun bundesweit 30 Berufsträger, davon 18 Partner. Im Oktober 2021 hatte sich ein eingespieltes 15-köpfiges Team für Immobilientransaktionen und -finanzierungen, privates und öffentliches Baurecht, Vergaberecht sowie Energierecht von Arnecke Sibeth Dabelstein der Sozietät angeschlossen [wir berichteten].