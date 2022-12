Die Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG braucht mehr Platz in akzeptabler Nähe zum Standort und hat in diesem Zuge Lagerflächen in Ostfildern angemietet. Die Immobilie umfasst ca. 3.100 m² Lagerfläche sowie ca. 100 m² Büroflächen. Bei der Anmietung war das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos beratend und vermittelnd tätig.

