Risiq mietet Bürofläche im Mannheimer Eastsite III

Die Risiq GmbH, die Softwarelösungen für das regulatorische Risikomanagement von Banken und Finanzdienstleistern entwickelt, sichert sich neue Büroflächen und bezieht rund 430 m² im Eastsite III. Das Unternehmen verlegt seinen Standort von der Mannheimer Oststadt in das moderne Büroquartier.

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„Wir haben uns im gesamten Anmietungsprozess sehr gut betreut gefühlt. Der Rundum-Service und die professionelle Begleitung durch Scholl Real Estate Solutions haben maßgeblich dazu beigetragen, schnell die passenden Flächen für unser weiteres Wachstum zu finden“, so Max Glasner, Geschäftsführer von Risiq GmbH.



Vermieter der Immobilie am Harrlachweg 3 ist ein Family Office aus der Region. Die Scholl Real Estate Solutions GmbH war für Vermieter und Mieter vermittelnd tätig.