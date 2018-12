Laut dem aktuellen Risiko-Rendite-Ranking 2018 für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland der Dr. Lübke & Kelber GmbH weisen Kaiserslautern, Gießen und Marburg für Investitionen in Bestandsimmobilien in guten Lagen aktuell die attraktivsten Rahmenbedingungen in den drei südwestlichen Bundesl

[…]