Rilano Hotels gehen an GS Holding

Nach der Übernahme der GS Star im vergangenen Jahr treibt die Gorgeous Smiling Hotels-Gruppe ihr Wachstum weiter voran. Über das Tochterunternehmen GS Star wird eine 60-prozentige Mehrheit an der Rilano Group erworben. Der Vollzug steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt des laufenden Fusionskontrollverfahrens. Mit der ersten Übernahme eines kompletten Portfolios wächst die GSH-Gruppe auf ein geplantes Umsatzvolumen für dieses Jahr auf über 100 Millionen Euro. Das Closing ist für den 1. März geplant.

.

Das Markenportfolio von Rilano umfasst derzeit The Rilano Hotel, Rilano 24|7 sowie Rilano Resorts mit sieben Häusern in München, Hamburg, Kleve und Wolfenbüttel sowie das Kuhotel by Rilano in den Kitzbüheler Alpen. Als achtes Hotel eröffnet 2019 das Rilano 24|7 Kevelaer.



„Unser Ziel ist, die Marke Rilano, die wir ebenfalls erworben haben, sowie die Marke Arthotel ANA im gehobenen 3- bis 4-Sterne-Boutique-Segment zu etablieren und weiter zu verbreiten. Dafür planen wir zusätzliche Hotelstandorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Großbritannien. Über erste Entwicklungsstandorte finden bereits Gespräche statt", so , so GSH-Geschäftsführer Andreas Erben. Aktuell verfügt die GSH-Gruppe über 79 Hotels und jetzt über die Eigenmarken Arthotel ANA im 2- bis 3-Sterne-Segment sowie Rilano im gehobenen 3- bis 4-Sterne-Bereich. Bis 2020 soll das Portfolio deutlich zulegen: Die Zielmarke liegt bei rund 100 Hotels im Management. Um die Expansion zu beschleunigen ist nicht nur die Anmietung, sondern auch der Erwerb von Immobilien geplant.