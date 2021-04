Rigterink mietet 8.350 m² im Segro Logistics Centre Großbeeren

Die Rigterink Logistikgruppe bezieht ab dem 01. Juni langfristig rund 8.350 m² im Segro Logistics Centre Großbeeren. Damit wird die Singletenantimmobilie nach dem Auszug des Vormieters am 31. Mai 2021 ohne Unterbrechung auch zukünftig vollvermietet sein.

.

„Entscheidend für die schnelle Nachvermietung unserer Immobilie war die hohe Kundenzufriedenheit der Rigterink Logistikgruppe, die bereits Flächen in unserem Segro Logistics Park Bischofsheim mietet. Wir freuen uns natürlich besonders, dass wir einen Bestandsmieter bei seinem Wachstum unterstützen können. Und auch wenn dieser Standort weiterhin vollvermietet ist, entwickeln wir aktuell bereits weitere Flächen in unserem nahe gelegenen Segro Airport Park Berlin. Die neuen Einheiten werden noch in diesem Jahr fertiggestellt“, sagt Christina Schultz, Associate Director, Development, Light Industrial bei Segro.



Das Logistikzentrum befindet sich in der Märkische Allee 65, knapp außerhalb des Stadtgebietes Berlins und nahe dem neuen Flughafen BER.